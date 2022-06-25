Шахрай за допомогою DeepFake видав себе за Кличка і спілкувався з мерами Берліна і Мадрида

Червень, 25 в 14:15

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на скандал, коли від його імені шахраї провели переговори з мерами Мадрида та Берліна.

— Ворог не вгамовується і веде війну на всіх фронтах – зокрема, з дезінформації, з дискредитації українських політиків. Щоб розсварити з європейськими партнерами, щоб Україні не допомагали, – пояснив Кличко.

За словами мера Києва, кілька європейських столиць отримали з фальшивої поштової скриньки запити на спілкування з ним через ZOOM. Зловмисники за допомогою технології DeepFake використали зовнішність Кличка для переговорів.

— Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка.

Кличко закликав правоохоронців розслідувати інцидент, можливо, із залученням іноземних фахівців. Він наголосив, що гібридна війна та дезінформація з боку РФ – одна з тем панельної дискусії, в якій він разом з братом візьме участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня.

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Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, на якому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО у Мадриді. За його словами, главу української держави очікують на саміті у тому форматі, в якому він зможе взяти участь.

Фото: Віталій Кличко

Джерело: Віталій Кличко