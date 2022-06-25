Вартість продовольчого кошика українців зросла на 30%. Що далі – прогноз експерта

Червень, 25 в 12:05

Окупація окремих регіонів, дефіцит і висока вартість пального спровокували зростання цін на товари першої необхідності. Здорожчали й імпортні продукти. Та вже в липні ситуація стабілізується, переконаний член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Загалом ціни зросли трошки більше ніж на 16%. За оцінками НБУ, до кінця року варто очікувати 20-22% інфляції. Але це інтегральний показник, який охоплює ціни на енергоносії, комуналку, послуги і продовольчий кошик. Через те, що держава подовжила вартість у 7,99 грн (ціна за 1 кубометр газу) для населення ще на рік і, напевно, комунальні платежі не дорожчатимуть, інфляція тут буде на рівні нуля.

– Водночас значно виріс у ціні продовольчий кошик. За нашими оцінками, на 30-35%, – підраховує експерт.

Суттєво здорожчала овочева група та ягоди. Насамперед це пов’язано з тим, що ранні овочі йшли переважно з Півдня України: Херсонська область, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Цього року такої можливості не було через окупацію або воєнні загрози на цих територіях.

Зараз дивляться

– Окрім цього, нам достатньо багато давали ранніх овочів із Закарпаття. Але нині літр бензину коштує 51 грн, і ви спробуйте його ще купити, бо стоїть черга. До того ж, заправляють в першу чергу технологічний транспорт, і це точно не стосується машин, які везли ранні овочі з фермерських господарств до Києва. І от ми отримали дефіцит, який призвів до того, що ціна на ранні овочі на 40-50% вища, аніж минулого року, – зазначає Олег Пендзин.

Поряд з українськими овочами сьогодні чимало імпорту. Він перекриває дефіцит і дешевший від українського товару. Наприклад, молода турецька чи ізраїльська картопля дешевша, ніж українська. Але цього року навіть імпорт дорожчий.

– Ранні імпортні овочі і фрукти їхали раніше переважно морським шляхом. Це в основному Туреччина, Близький Схід, Ізраїль, Єгипет. Зараз все це їде машинами через Балкани, Болгарію, Румунію. Це дуже довго і дорого. Тому що сьогодні пальне виросло в ціні і в Європі.

– Проте, думаю, що зростання цін на овочі вже практично зупинилося, а починаючи з кінця червня-початку липня, овочі підуть униз, тому що почнуть з’являтися молоді з нашого регіону – Київщини, Житомирщини, Полтавщини. Можливо, зусиллями місцевих адміністрацій за доплату на пальне даватимуть можливість фермерам довозити свою продукцію до споживачів у райони Києва, – каже економіст.

Крім того, виросли ціни на хліб, м’ясо та молочку. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно та логістику. Водночас зараз ціни на зерно у світі вдвічі вищі, ніж в Україні, і якщо відкриються, розблокуються порти, то вартість підскочить і у нас. Тому ці продукти також можуть ще підскочити, прогнозує експерт.

– З олією ситуація інша. Ми щороку виробляємо 7 млн тонн олії: внутрішній ринок – 450 тис. тонн, 92% ми експортуємо. Сьогодні олія дешевша, ніж минулорічна. Яйця також дуже дешеві, бо експорт закритий, а ви ж курям не скажете, щоб вони не неслися, – каже Олег Пендзин.

Інфляції на товари довгострокового використання сьогодні практично немає через дуже низький попит. Техніка розпродається, нова фактично не завозиться, тому і ціни не змінюються.

Ситуація з одягом така ж, як і з технікою. Ціни не ростуть. І загалом українці змінили свій перерозподіл витрат.

– В людському бюджеті сьогодні дуже виросли витрати на харчі. Водночас за період війни ми перейшли на споживання максимально спрощене. В нас навіть змінилася структура харчування. Набагато менше їмо м’яса і фруктів, більше – хліба й картоплі. Ми почали заміщати дорогі продукти дешевими, – каже експерт.

Крім того, зазначає економіст, в Україні всі баланси продовольства розраховані, виходячи із 40 млн населення. Сьогодні через війну та евакуацію воно скоротилося майже на 10 млн, і, відповідно, на 27% зменшилася спроможність внутрішнього ринку. Це означає, що буде надлишок продукції, ціни на яку не ростимуть.

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