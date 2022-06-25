Червень, 25 в 14:51

Поляки та українці сьогодні виступатимуть за мир і вимагатимуть покласти край дискримінації спільноти ЛГБТ у рамках спільного маршу гордості у Варшаві, який, за словами організаторів, спрямований на захист свободи та рівності.

Щорічний прайд-марш в українській столиці Києві було скасовано через вторгнення Росії, внаслідок чого ЛГБТ-спільнота у Варшаві об’єдналася зі своїми колегами в Україні для організації заходу у польській столиці.

– Росія відмовила нам у праві, за яке ми боролися роками, Росія відмовила нам у Прайді, у нашому марші рівності, який ми проводимо щороку з 2012 року у Києві… Ось чому ми маршируємо у Варшаві, – сказав Ленні Емсон, виконавчий директор КиївПрайд , що приїхав до Польщі на марш. – Ми йдемо за мир, ми йдемо за Україну, ми йдемо за перемогу.

Консервативне ставлення до сексуальної орієнтації поширене обох країнах. Правлячі польські націоналісти зробили боротьбу з тим, що вони називають ідеологією ЛГБТ, ключовим елементом передвиборних кампаній, тоді як в Україні ультраправі групи регулярно переслідували активістів ЛГБТ і події до війни.

Зараз дивляться

Але оскільки багато представників ЛГБТ в Україні приєдналися до боротьби за свою країну, активісти висловили сподівання, що війна допоможе зруйнувати забобони.

– Люди, які готові померти, щоб захистити цю країну, я думаю, що вони мають право бути рівними, мати, наприклад, громадянські спілки, – сказав Темур Левчук, активіст ЛГБТ у Києві.

Він не зміг бути присутнім на марші у Варшаві через закон, який забороняє українським чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну.

Москва розпочала так звану спеціальну військову операцію 24 лютого, заявивши, що хоче забезпечити безпеку на своїх кордонах. Київ та Захід заявляють, що президент Володимир Путін розпочав неспровоковане вторгнення, щоб захопити територію та повернути Україну в лоно Москви.

Для деяких ЛГБТ-українців той факт, що Путін урізав права їхньої спільноти в Росії, дав їм більше приводів для боротьби.

Незважаючи на тягар війни, Левчук сподівається, що як геї, так і гетеросексуали зможуть взяти участь у прайдах у Києві та інших містах наступного року, коли ми святкуватимемо, що ми країна, де поважають права людини і є свобода.

Джерело: U.S.News