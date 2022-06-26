Червень, 26 в 10:29

Наразі 7-річну дівчинку, яка постраждала внаслідок ракетних ударів по житловому будинку в Києві, готують до операції. Зі слів лікарів, її стан нетяжкий.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова. За її словами, дитину вже обстежили та готують до операції.

Зараз дивляться

Дядько дівчинки (тобто брат батька дитини) повідомив Фактам ICTV, що про його долю точно нічого невідомо. Сам чоловік перебуває у лікарні та стежить за перебігом стану племінниці.

Він повідомив, що мама дівчинки – громадянка Росії. Родина проживала в Києві. Після початку повномасштабної війни спочатку втекли на Західну Україну, потім до Словаччини. А в травні знову повернулися до столиці.

Вранці 26 червня пролунали потужні вибухи у Києві під час повітряної тривоги в області. Відомо про влучання російських ракет по житловому будинку, внаслідок чого є постраждалі та щонайменше одна людина загинула.