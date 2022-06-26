Окупанти можуть увесь день ракетами обстрілювати Київ – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попереджає, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.
Про це Арестович написав на своїй сторінці у Facebook.
Він закликає киян не нехтувати сигналами тривоги.
– Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Мова вже не йде про інші міста, – зазначив Арестович.
Радник голови ОПУ також заявив, що російська армія за свої дії матиме адекватну відповідь від Збройних сил України.
– Кремлівські дурні гадають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах, – сказав Арестович.
У коментарях до допису він додав, що десятки ракет по Україні із самого ранку окупанти випустили, бо раніше ЗСУ вдало знищили їхні командні пункти.
Варто зазначити, що в Києві все ще триває повітряна тривога.
Вранці 26 червня російська армія ракетами обстріляла Київ – є попадання у дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі. Наразі офіційно підтверджено інформацію про одного загиблого.