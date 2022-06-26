Червень, 26 в 12:08

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попереджає, що сьогодні впродовж усього дня російський ворог може “працювати” по Києву.

Про це Арестович написав на своїй сторінці у Facebook.

Він закликає киян не нехтувати сигналами тривоги.

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– Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Мова вже не йде про інші міста, – зазначив Арестович.

Радник голови ОПУ також заявив, що російська армія за свої дії матиме адекватну відповідь від Збройних сил України.

– Кремлівські дурні гадають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах, – сказав Арестович.

У коментарях до допису він додав, що десятки ракет по Україні із самого ранку окупанти випустили, бо раніше ЗСУ вдало знищили їхні командні пункти.

Варто зазначити, що в Києві все ще триває повітряна тривога.

Вранці 26 червня російська армія ракетами обстріляла Київ – є попадання у дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі. Наразі офіційно підтверджено інформацію про одного загиблого.