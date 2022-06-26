Червень, 26 в 18:18

У Польщі з 1 липня скасують безоплатний проїзд залізницею для біженців з України. Так, українці їздитимуть на загальних умовах.

Про це повідомила польська залізнична компанія PKP Intercity.

– Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до 30 червня. А з 1 липня ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity, – кажуть у компанії.

У компанії розповіли, що безкоштовний проїзд для українців у другому класі поїздів економкатегорій запровадили 26 лютого цього року. Загалом з того часу послугами польської залізниці скористалися понад 2,3 млн громадян України.

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До 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на польському східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Зазначимо, що Польща стала першою країною, яка на тлі повномасштабного російського вторгнення дозволила українським біженцям безоплатно користуватися своєю залізницею.

Нагадаємо, що Польща отримає кредит у розмірі €450 млн від Банку розвитку Ради Європи (CEB) для допомоги біженцям з України.