Червень, 26 в 15:07

У КМДА оновили актуальну карту бомбосховищ чи укриттів, куди можна сховатися у разі повітряної тривоги. Підземні сховища розташовані на всій території Києва.

За даними інтерактивної карти, деякі укриття розташовані у підвалах, підземних переходах чи паркінгах, а також на всіх станціях Київського метрополітену.

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Всі зазначені укриття допоможуть українцям сховатися від повторних ракетних ударів або обстрілів російської армії. Згідно з інтерактивною картою, найбільше укриттів розташовано у Голосіївському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав киян та жителів інших українських міст активно реагувати на сигнали повітряної тривоги протягом декількох днів. Найімовірніше російські війська почнуть інтенсивніше бити ракетами по мирній інфраструктурі, щоб залякати місцевих жителів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що окупанти влаштовують ракетну показуху, яка стратегічно нічого не змінює для Російської Федерації. Глава держави переконаний, що Україна переможе у війні, яку розпочав Кремль.