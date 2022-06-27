Червень, 26 в 22:49

У Миколаєві 26 червня чути вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Водночас поки що офіційної інформації про вибухи не було.

Зазначимо, що під час вибухів у місті та області не була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, що вдень 26 червня у Миколаєві пролунали вибухи. У військовій комендатурі оборони міста повідомили, що українські захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.