Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Миколаєві чути вибухи

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Потребує перевірки
У Миколаєві чути вибухи

У Миколаєві 26 червня чути вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Водночас поки що офіційної інформації про вибухи не було.

Зазначимо, що під час вибухів у місті та області не була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вдень 26 червня у Миколаєві пролунали вибухи. У військовій комендатурі оборони міста повідомили, що українські захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка