Червень, 26 в 17:41

В Одесі 26 червня пролунав вибух. Його почули під час повітряної тривоги.

Оновлено о 17.36. Оперативне командування Південь повідомило, що під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу Онікс. Вони випустили їх з берегового ракетного комплексу Бастіон, з території тимчасово окупованого Криму.

– Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси, – зазначили в ОК Південь.

Інформацію про збиття російських ракет також підтвердив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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– На підльоті до Одеси підрозділ ППО знищила дві ворожі ракети, – написав він.

Крім того, Суспільне. Одеса повідомляло, що після вибуху над Одесою спостерігався дим.

Нагадаємо, що російські окупанти 26 червня атакували Черкаську область. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та п’ятеро дістали травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Суспільне. Одеса