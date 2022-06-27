Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Байден підписав указ про підвищення мита на імпорт російських товарів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден запровадив 35% митні тарифи на продукцію з Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У документі наголошується, що 8 квітня президент США підписав закон про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю, який передбачає скасування тарифних преференцій для товарів із цих країн.

Зараз дивляться

Також 8 квітня Джо Байден підписав закон про припинення імпорту російської нафти (примітка 22 U.S.C. 8923). Крім того, в США заборонили ввезення російських нафтопродуктів, масел, зрідженого природного газу, вугілля та вугільної продукції, а також риби та морепродуктів, алкогольних напоїв та алмазів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден погодив з рештою лідерів країн G7 (Великої сімки) заборону на імпорт золота з Російської Федерації.

Джерело: White House
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка