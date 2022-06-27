Червень, 27 в 15:34

Передчасна інформація щодо просування Збройних сил України на певних напрямках може нашкодити роботі українських військових.

Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу 27 червня.

За її словами, так сталося із просуванням українських військ на Херсонщині.

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– На жаль, деякі елементи емоційного очікування суттєво нашкодили тому, як відбувалась наше просування. Тому занадто радісні та передчасні повідомлення дуже недоречні у такий час, коли триває військова операція, – зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що бойові дії тривають у степовій місцевість, яка дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона наразі не має відповідної потужної артилерії, яка була б такою далекобійною, як у ворога.

– Щоб прозвітувати про якісь досягнення, треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накрив наші позиції. Тому ще раз звертаюся до всіх можновладців, публічних осіб: не поспішайте попереду військового командування. Дайте військовим зробити свою роботу, – додала Гуменюк.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зривають військові операції. Це сталося із Сєвєродонецьком, коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане.

Фото: Генштаб ЗСУ