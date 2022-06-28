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Факти / Україна / Суспільство

Війна пішла шляхом ескалації: Арестович заявив, що окупанти отримають відповідь за удар по Кременчуку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна пішла шляхом ескалації: Арестович заявив, що окупанти отримають відповідь за удар по Кременчуку
Фото: ДСНС

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Збройні сили України дадуть відповідь окупантам за удар по Кременчуку.

Про це він заявив в ефірі програми Фейгін LIVE.

Так, на запитання Марка Фейгіна, чи дадуть відповідь ВСУ за сьогоднішній ракетний удар по Кременчуку, де за останніми даними загинуло 13 людей, Арестович відповів ствердно.

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– Зрозуміло, що ми відповімо. І відповімо довго, ретельно та зі смаком. Вони (росіяни – Ред.) дадуть нам відповідь. Війна пішла шляхом ескалації, – зазначив Арестович.

Він уточнив, що ЗСУ у відповідь битиме виключно з військових цілей. При цьому він підкреслив, що командування має чимало цілей – буде з чого вибирати.

Щодо ситуації останніх днів, то за словами Арестовича, Росія веде затяжний ракетний терор.

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Нагадаємо, що сьогодні окупанти ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22М3, обстріляли ТЦ у Кременчуці.

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