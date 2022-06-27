Як повернути переплату за газ – інструкція

Червень, 27 в 13:25

З початку травня українці почали отримувати газ від Нафтогазу. Тобто тепер за травень і червень потрібно заплатити новому постачальнику.

Якщо ви вже заплатили за травень старому постачальнику, гроші можна отримати назад. Як повернути кошти за переплату газу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як повернути переплату за газ

– З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені до ГК Нафтогаз України, – зазначають у Нафтогазі.

Якщо ви випадково внесли кошти за газ старому постачальнику або переплатили, їх можна повернути. Варто зазначити, що при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить.

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Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу. Тобто, гроші потрібно лише повертати.

Аби це зробити, вам необхідно написати заяву та особисто звернутися до попереднього постачальника.

Заява обов’язково повинна містити ПІБ, ваше місце проживання, прохання повернути кошти, дату та підпис.

Загалом, заява має довільну форму, але ви можете звернутися за зразком до постачальника.

Які документи необхідні

До заяви обов’язково потрібно додати:

копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис Згідно з оригіналом, дату та підпис.

Коли повернуть кошти

Загалом, гроші вам мають повернути протягом 14 (максимально 30) календарних днів. Вам нададуть відповідь та повернуть переплату.

Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші. Рекомендуємо з’ясовувати це безпосередньо у минулого постачальника.