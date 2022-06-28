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16 бійців і цивільний: з’явилося відео обміну військовополоненими на Миколаївщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
16 бійців і цивільний: з’явилося відео обміну військовополоненими на Миколаївщині

Сьогодні, 28 червня, на Миколаївщині відбувся обмін військовополоненими – 15 російських окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного.

Відео повернення наших воїнів опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– На виконання завдання президента України Координаційний штаб Служби безпеки України і патрульної поліції вітає з вас з Днем Конституції України на нашій українській землі! Слава Україні! – так спецпризначенці привітали звільнених українських військових.

На кадрах видно колону автівок, зокрема і карет швидкої допомоги, в яких їхали поранені українські бійці.

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Зазначається, що стан здоров’я воїнів задовільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обміну додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких двоє офіцерів та 14 солдатів.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Росія утримує у своїх в’язницях понад 1,5 тис. цивільних українських громадян як військовополонених.

Фото: Віталій Кім

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