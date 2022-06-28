До України ніколи не повернуться до 5 млн громадян, якщо війна затягнеться – Лібанова

Червень, 28 в 15:42

Якщо гаряча фаза війни розтягнеться на 2 роки, Україна може втратити до 5 млн свого населення, заявила в ефірі телемарафону директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова.

– Головний чинник – це тривалість гарячої фази війни. Якщо вона закінчиться до кінця року, я думаю, що ми втратимо приблизно 500-600 тис. населення. Це багато, але не катастрофа. Якщо гаряча фаза війни триватиме, скажімо, 2 роки, то це може бути до 5 млн, – сказала Лібанова.

За її словами, причин є кілька: по-перше, більше людей виїдуть, тобто цей процес не завершиться зараз, а триватиме ще певний час.

– По-друге: коли рано чи пізно закінчиться дія обмежень на виїзд чоловіків 18-60 років, то возз’єднання сімей відбудеться не в Україні, а за кордоном, – наголосила демограф.

На її думку, це залежатиме, зокрема від адаптації українців за кордоном.

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Із внутрішньою міграцією все значно складніше, вважає вона, оскільки значна частина людей, які переїхали до відносно безпечних регіонів, можливо, взагалі не повернуться до своїх домівок.

– Росія, на жаль, залишиться нашим сусідом, і ті люди, які виїхали з Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, вони будуть розуміти, що повертаються в небезпечну зону. Тому я не впевнена, що ми взагалі зможемо відновити довоєнне розміщення населення та бізнесу, – підсумувала Лібанова.

За даними ООН, з початку повномасштабної війни з України виїхало понад 8 млн громадян, найбільше до Польщі. Експерти вважають, що після війни та хвилі біженців в Україні може лишитися 30 млн людей.