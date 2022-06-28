Обстріли ТЦ у Кременчуку та вибухи у Харкові: що відбувається на 125 добу війни (онлайн)
США планують закупити для України вдосконалений зенітно-ракетний комплекс Nasams.
Президент Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.
Україні допоможуть наростити експортний потенціал шляхом зняття торгових мит.
Компанія Baykar Makina заявила, що віддасть Україні три Байрактари безкоштовно.
Російські війська обстріляли крилатими ракетами ТРЦ Амстор у Кременчуці. Наразі відомо про 13 загиблих та 59 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Армія РФ обстріляла Лисичанськ з Ураганів — щонайменше восьмеро жителів загинули, ще 21 людину поранено.
У Харкові п’ятеро людей загинули, ще 22 жителів дістали поранення, серед яких є п’ятеро дітей.
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