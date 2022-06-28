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Росія хоче виправдати новий теракт: Міноборони РФ анонсувало удари по Криворізькій ТЕС

Міністерство оборони Росії може готувати нові вибухи на Криворізькій ТЕС у Дніпропетровській області. Найімовірніше можуть бути загиблі та поранені, тому місцевих жителів закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти готують нові провокації, в яких хочуть звинуватити українських військових.

Згідно з повідомленням, після вибухів, спровокованих Росією, без електрики можуть залишитися жителі центральних областей України.