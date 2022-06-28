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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли ТЦ у Кременчуку та вибухи у Харкові: що відбувається на 125 добу війни (онлайн)

Обстріли ТЦ у Кременчуку та вибухи у Харкові: що відбувається на 125 добу війни (онлайн)

США планують закупити для України вдосконалений зенітно-ракетний комплекс Nasams.

Президент Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Україні допоможуть наростити експортний потенціал шляхом зняття торгових мит.

Компанія Baykar Makina заявила, що віддасть Україні три Байрактари безкоштовно.

Російські війська обстріляли крилатими ракетами ТРЦ Амстор у Кременчуці. Наразі відомо про 13 загиблих та 59 поранених. Рятувальники  продовжують розбирати завали.

Армія РФ обстріляла Лисичанськ з Ураганів — щонайменше восьмеро жителів загинули, ще 21 людину поранено.

У Харкові п’ятеро людей загинули, ще 22 жителів дістали поранення, серед яких є п’ятеро дітей.

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00:17 - 28 червня

Міжнародний трибунал ООН з морського права підтримав позицію України у справі щодо захоплення Росією українських кораблів і моряків у 2018 році. Суд ООН відкинув основні зауваження Росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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00:15 - 28 червня

Росія хоче виправдати новий теракт: Міноборони РФ анонсувало удари по Криворізькій ТЕС

Міністерство оборони Росії може готувати нові вибухи на Криворізькій ТЕС у Дніпропетровській області. Найімовірніше можуть бути загиблі та поранені, тому місцевих жителів закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти готують нові провокації, в яких хочуть звинуватити українських військових.

Згідно з повідомленням, після вибухів, спровокованих Росією, без електрики можуть залишитися жителі центральних областей України.

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