Червень, 28 в 7:42

Внаслідок удару російських загарбників по торговому центру Амстор у Кременчуку 27 червня загинуло 18 людей. Одна людина померла у лікарні.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

– 18 загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати, – зазначив він.

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Також Лунін розповів, що всю ніч на руїнах працювали понад тисячу людей – рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. Пошуки людей тривають, постраждалим надається вся необхідна допомога.

У ДСНС також додали, що по медичну допомогу звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.

28 червня пошуково-рятувальні роботи у місті продовжуються. Рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Загалом до робіт від ДСНС залучено 440 осіб (в т.ч. 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники завдали ударів двома ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуку. Було відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТЦ перед тим, як туди влучили російські ракети.

Крім того, 28 червня Рада Безпеки ООН збереться, щоб обговорити обстріли російськими військами цивільних осіб в Україні.

Фото: ДСНС