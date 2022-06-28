Зима буде надскладною: як підготувати будинок до опалювального сезону 2022-2023

Червень, 28 в 12:34

Напередодні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов натякнув українцям – цьогорічний опалювальний сезон у режимі воєнного стану буде надскладним. Міністр пообіцяв, опалення подадуть у будинки вчасно, але ми маємо відучитися жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. І порадив:

– Те, як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного із нас, готуватися до холодів варто саме зараз.

До війни держава та органи місцевого самоврядування активно заохочували ОСББ та мешканців модернізувати власні будинки, щоби взимку економити на опаленні, допомагали фінансово – діяли спеціальні програми.

Факти розбиралися, чи діють вони зараз, чи можна отримати додаткові кошти від держави або міста на утеплення будинку напередодні опалювального сезону.

Зараз дивляться

Програма Енергодім від державного Фонду енергоефективності

Ця державна ініціатива для ОСББ дає можливість власникам житла провести комплексну енергомодернізацію будинку. Є два пакети заходів: Легкий – це встановлення теплового пункту, балансування системи опалення, утеплення трубопроводів та Комплексний, що передбачає також утеплення стін, даху, підвалу, заміну вікон та дверей.

Залежно від пакета держава, а саме Фонд енергоефективності, відшкодовує мешканцям до 70% витрат. Програма дуже популярна серед ОСББ. Уже реалізовані або в процесі понад 800 проєктів, а загальна сума виплачених грантів – 377 млн грн.

Після 24 лютого нові заявки Фонд енергоефективності не приймає, повідомляють у пресслужбі. Зараз розглядають лише раніше отримані заявки, схвалюють і тільки за ними виплачують гранти. Не фінансують ОСББ, чиї будинки розташовані на тимчасово окупованих територіях до їх звільнення. Також під час виплати грантів зважають на близькість будинку та регіону до бойових дій.

У Фонді енергоефективності кажуть, що зважаючи на бойові дії, постійні загрози ракетних ударів у всіх містах та областях, інвестувати кошти у модернізацію будинку, звісно, ризиковано. Утім економічна та ситуація з енергоресурсами все одно спонукає українців подбати про енергоефективність будівель, щоб потім економити кошти на комуналці.

– Зважаючи на активність ОСББ щодо участі в програмі ЕНЕРГОДІМ, ми можемо сказати, що багато співвласників багатоквартирних будинків, попри ризики воєнних дій, таки дбають про впровадження енергоефективних заходів у своїх будинках, щоби створити комфорт та зменшити фінансове навантаження за рахунок зменшення споживання енергоресурсів, – наголошують у Фонді енергоефективності.

Як приклад – ось ця 44-річна багатоповерхівка у Рівному. Попри воєнний стан, мешканці завершили основні будівельні роботи – утеплили стіни, замінили віконні блоки та балконні двері, засклили лоджії у квартирах.

Міські чи обласні програми

У великих містах успішно діяли програми співфінансування для ОСББ, коли 70% витрат на енергоефективні роботи відшкодовувало місто, а 30% мешканці мали назбирати самотужки або взяти кредит. Проте поки що міські та обласні програми тимчасово призупинені.

Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк пояснює, зараз діє обмеження на те, куди органи місцевого самоврядування витрачають кошти – лише на першочергові витрати. Додаткових грошей на заходи енергоефективності державне казначейство просто не пропускає. Якщо місто встигло виділити гроші на деякі проєкти до початку війни, то їх можуть зараз реалізовувати.

Крім цього у деяких містах є спеціальні револьверні фонди – це можливість отримати від міста безвідсоткову позику і щомісяця її сплачувати. Такий фонд є і при асоціації Енергоефективні міста. Попри воєнний стан, він працює, ОСББ надають позики.

– ОСББ може позичити ці гроші безвідсотково і повернути їх. Якщо якесь ОСББ взяло мільйон гривень і повертає умовно по 100 тис на місяць, то ці гроші повертаються у фонд і повторно використовуються, – пояснює Святослав Павлюк.

Кредит від банку на утеплення будинку

До 24 лютого проведення модернізаційних заходів у будинку активно кредитували чотири українські банки – Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Кредобанк. Вони – партнери Фонду енергоефективності. Нині кредитування ОСББ за програмою Енергодім призупинили. У Приватбанку Фактам повідомили, поки відновлювати її не планують.

Що зробити в будинку зараз, щоби пережити зиму

Попри складний час, призупинення програм держпідтримки та кредитування, фахівці з енергоефективності все ж закликають саме зараз, влітку, привести будинок до ладу, не пошкодувати для цього грошей. Адже що буде далі – невідомо. А це насамперед інвестиція у вашу безпеку. І хоч зараз пізно розпочинати комплексні роботи, радять подбати про альтернативу звичному джерелу опалення, наприклад встановити твердопаливний котел у будинку.

– Цей опалювальний сезон нам треба якось протягнути, щоб не замерзнути. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, куди прилетить, адже під ударом мережі. Тому це питання безпеки і це питання витрат. Якщо є у вас можливість поставити додатково твердопаливні котли, замовити паливо, сформувати десь його запас, резерв, щоб ви могли працювати без газу в автономному режимі, у разі проблем з газопостачанням, зробіть це, – радить фахівець з енергоефективності Святослав Павлюк.

За можливості замінити вікна. Утім нині, коли внаслідок бойових дій постраждало багато будинків, у нас вже почався дефіцит склопакетів, скло в Україні не виробляють. Але якщо є можливість замінити, зробіть це – хороші вікна можуть запобігти до третини тепловтрат.

Також фахівець радить ОСББ та власникам квартир і будинків на осінь-зиму запастися плівкою. Щоб у разі пошкодження скла через ракетні удари або обстріли мати можливість оперативно затягнути вікна.

Фото: Unsplash, Facebook.