Червень, 29 в 20:26

Через повномасштабну війну в Україні, до Польщі прибуло багато українських сімей з дітьми. Щоб розважити їх, та повернути частинку щасливого дитинства, у Варшаві багато закладів та центрів організували безкоштовний вхід для маленьких українців, а також безкоштовні спортивні заняття у різних закладах столиці Польщі. Факти ICTV підготували цікаву і корисну добірку.

1. Міський зоопарк, який знаходиться за адресою вул. Ratuszowa 1/3, надає безкоштовний вхід групам з 10-15 дітей. Зоопарк називають найбільшим зеленим островом в серці Варшави, оскільки його площа становить близько 40 гектарів землі. Й начисляє понад 12 тис. тварин.

Щоб відвідати Варшавський зоопарк безкоштовно, необхідно зареєструватись за телефонами: +48 226 195 628 або +48 226 194 041, у робочі дні з 7.00 до 15.00. Або ж надіслати на електронну пошту edukacja@zoo.waw.pl заявку, вказавши контакти керівника групи, скільки людей відвідають його, та бажаний час.

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2. Батутний парк розваг JumpWorld Warszawa запрошує українських дітей розважитись, та пострибати на батутах. Відвідати територію можна з понеділка по п’ятницю з 14.00 – 21.00. А у суботу та неділю з 10.00 – 21.00. Парк знаходиться за адресою: Al. Krakowska 61. Працівники просять взяти з собою змінне взуття.

3. Dom Kultury Zacisze, який знаходиться за вулицею Blokowa 1, запрошує мам з дітьми віком від 5 років, на танцювальне заняття. Разом з хореографом з України, ви зможете вивчити ча-чу та вальс.

Безкоштовні спортивні заняття

4. Спортивний клуб SEMP Ursynów – безкоштовні уроки футболу для всіх дітей, які приїхали з України. Зв’яжіться польською та українською мовами з координатором (тел. 516 627 604) або через Месенджер на профілі клубу у FB.

Звертатися до biuro@ksursynow.com , телефон: 692 438 800. Вся інформація є на сайті клубу.

5. Варшавська футбольна академія – безкоштовні заняття для юнаків та дівчат з України 2009-2016 року народження. Контакти: warszawskaakademiafutbolu@gmail.com, номер телефону: 739 116 753.

6. Football Talents Warsaw – безкоштовні заняття для дітей з України, як хлопчиків, так і дівчаток. Перші діти вже почали тренуватися. Контакти: filip@ftschool.pl, номер телефону: 508-066-744.

7. Hato Judo Club – безкоштовні тренування з дзюдо по вул. Concertowa 4. Також клуб готовий організувати безкоштовні тренування з дзюдо для українських дітей, які раніше ніколи не мали контакту з цим видом спорту. Інформація на сайті клубу. Контакти: info@hatojudo.pl, телефон: 792-080-093.

8. Judo Ryś Club – спеціальна група для дітей 4-6 років з українських сімей. Тренування проводитиме український тренер. Діти старшого віку з України зможуть приєднатися до існуючих груп. Також клуб запрошує до своїх лав продовжити спортивну кар’єру гравців, які тренувалися дзюдо в Україні. До кінця року вони будуть звільнені від сплати членських внесків. Інформація на сайті клубу.

9. AcroAir – безкоштовні заняття з акробатики для дітей-біженців. Заняття проходять по суботах о 9.00 у клубній кімнаті на вул. Kulczyńskiego 14. Їх вестиме інструктор українською мовою. Реєстрація на сайті або за телефоном 730 710 605 – прямий контакт менеджера пані Анни.

Під час занять з акробатики для дітей також проводиться курс польської мови для матерів. Заняття проводить вчитель польської мови, який навчає іноземців.

10. Школа танцю Loocas Dance Center та спортивний клуб Loocasteam (проспект Національної комісії освіти, 85) – заняття танцями для дітей та молоді з України. Заняття проводитимуться українською мовою. Детальний розклад буде доступний у соціальних мережах школи та клубу. Детальна інформація за телефоном: 534 54 45 41.

11. Студентський спортивний клуб H2O у Варшаві – допомога при вступі до початкової школи №322 за адресою вул. Dembowskiego 9, можливість продовження спортивної підготовки, отримання ліцензії Польської асоціації плавання, змагання в кольорах клубу та надання клубного спорядження. Контакти: uksh2owarszawa@gmail.com .

12. Єдиний у Варшаві солоний басейн AquaSpa Kabaty (вул. Wąwozowa 18 – будинок NASK) розпочав реєстрацію на заняття з водою для українських дітей. Подання заявок на електронну адресу: basenykabackie.dlaukrainy@gmail.com. Заява має містити інформацію про вік дитини та можливі навички плавання. Заяву також можна подати українською мовою. Детальна інформація на сайті.

13. Gladiator Fight & Cross Workout Club на вул. Mała Łąki 1 – безкоштовне тренування з бойових мистецтв для біженців з України (незалежно від віку та статі). Довідки за номером телефону: 512-256-176.