Червень, 29 в 16:35

Українці, які були примусово депортовані до Росії, зможуть повернутися додому і перетнути кордон з Україною без документів.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, як верифікуватимуть таких людей та де краще переходити кордон.

Він зазначив, що для ідентифікації громадянин України повинен назвати прикордонникам свої особисті дані, зокрема прізвище, ім’я, по батькові, дату народженні та інші деталі, які допоможуть встановити особу.

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– Якщо у людини не буде документів, то кожен правохоронний орган, зокрема і Державна прикордонна служба та Міграційна служба, мають ті необхідні бази даних, де зберігається інформація про наших співвітчизників. На основі цих баз даних буде проведена більш детальна перевірка для того, щоб таку особу ідентифікувати. Звісно, коли громадянин прибуде в пункт пропуску або в те місце, де він зможе перетнути кордон, йому необхідно буде назвати свої особисті дані, – сказав речник ДПСУ.

Прикордонники забезпечать необхідні умови для того, щоб людина перебувала в комфорті, поки триватиме перевірка.

Тривалість цієї процедури залежатиме від громадян та інформації, яку вони повідомлять під час зустрічі з прикордонниками.