Масляков, Нагорний та Галигін: Кабмін пропонує запровадити санкції проти 33 діячів РФ

Червень, 29 в 19:44

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції на п’ять років щодо ведучого КВК Олександра Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів.

Згідно з розпорядженням №535 від 24 червня уряд пропонує запровадити санкції проти 33 російських діячів культури, телебачення та спорту.

Причиною цього рішення – їхні дії, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема, умисним порушенням встановленого порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, участь у концертних та інших заходи на зазначеній території.

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Санкції пропонують запровадити проти таких осіб: ведучого Олександра Маслякова, шоумена Валдіса Пельша, співачки Пелагеї Телегіної (псевдонім Пелагея), білоруського гумориста Вадима Галигіна, керівника культурними проєктами Сергія Першіна, депутата Держдуми РФ (ексучасник КВК) Сангаджі Тарбаєва.

Проти учасників різних команд КВК: Олексія Кривеня, Максима Конюхова, Дениса Шуренка, Костянтина Бутусова, Світлани Малюткіної, Султана Нугайбекова, Романа Сафонова, Айдара Сулейманова, Дениса Бондарєва, Павла Коренєвського, Олени Федотової, Аліни Омельянчук, Сергія Жарікова, Михайла Матюха, Олексія Жирнова, Олександра Висоцького, Ірини Дєвочкіної, Олексія Мурашова, Володимира Шнітка.

А також спортсменів: Михайла Шивлякова, В’ячеслава Максюти, Назара Долицького, Юрія Колмакова, Петра Мартиненка, Оксани Колельової, Сергія Харламова та олімпійського чемпіона Токіо-2020 з гімнастики Микити Нагорного.

Крім того, пропонується запровадити санкції проти двох російських компаній, які надавали туристичні послуги та організовували заходи в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ТОВ Канон Ру та ТОВ Телевізійне творче об’єднання АМІК.