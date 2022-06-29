Червень, 29 в 18:48

У Києві розпочалась сильна гроза та злива, після якої підтопило деякі вулиці у різних районах міста. Внаслідок негоди до припаркованих автівок важко підійти через підтоплення кварталів. Рятувальники намагаються ліквідувати наслідки, спричинені сильним дощем.

За даними КМДА, у Святошинському та Солом’янському районах відбулися найінтенсивніші опади. Внаслідок зливи підтопило проспект Леся Курбаса та бульвар Ромена Роллана.

В Укргідрометцентрі попередили, що в Україні очікуються град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), зокрема, у північних і центральних областях.

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Наступного дня негода не вщухне, можуть додатися сильні грози у більшості регіонів, крім західних і східних. Водночас у центральних в південних областях триватимуть град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).