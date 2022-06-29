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Факти / Україна / Суспільство

Найбільше підтопило два райони: наслідки негоди у Києві

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Найбільше підтопило два райони: наслідки негоди у Києві
Фото: КМДА

У Києві розпочалась сильна гроза та злива, після якої підтопило деякі вулиці у різних районах міста. Внаслідок негоди до припаркованих автівок важко підійти через підтоплення кварталів. Рятувальники намагаються ліквідувати наслідки, спричинені сильним дощем.

За даними КМДА, у Святошинському та Солом’янському районах відбулися найінтенсивніші опади. Внаслідок зливи підтопило проспект Леся Курбаса та бульвар Ромена Роллана.

Фото: КМДА

В Укргідрометцентрі попередили, що в Україні очікуються град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), зокрема, у північних і центральних областях.

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Фото: Факти ICTV

Наступного дня негода не вщухне, можуть додатися сильні грози у більшості регіонів, крім західних і східних. Водночас у центральних в південних областях триватимуть град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

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