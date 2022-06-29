Червень, 29 в 17:57

З 1 липня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, що вплине на показники соціальних виплат, зокрема й пенсій.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

До типів виплат, які зростуть з 1 липня 2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, належать:

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При цьому у ПФУ зазначили, що мінімальна пенсія зросте на 93 гривні і становитиме 2027 гривень замість 1934. Водночас мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень і становитиме 6081 гривню.

Для сімей військовослужбовців мінімальна пенсія у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.

При цьому поріг максимальної пенсії збільшиться на 930 гривень і становитиме 20 270 гривень.