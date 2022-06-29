Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Пенсії з 1 липня зростуть: хто в Україні отримає підвищення

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пенсії
Фото: Depositphotos

З 1 липня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, що вплине на показники соціальних виплат, зокрема й пенсій.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

До типів виплат, які зростуть з 1 липня 2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, належать:

Зараз дивляться
  • Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів
  • Мінімальна пенсія для шахтарів
  • Мінімальна пенсія для сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника
  • Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
  • Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
  • Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
  • Пенсія за особливі заслуги перед Україною
  • Максимальний розмір пенсії
  • Надбавка донорам

При цьому у ПФУ зазначили, що мінімальна пенсія зросте на 93 гривні і становитиме 2027 гривень замість 1934. Водночас мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень і становитиме 6081 гривню.

Для сімей військовослужбовців мінімальна пенсія у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.

При цьому поріг максимальної пенсії збільшиться на 930 гривень і становитиме 20 270 гривень.

Читайте
Допомога пенсіонерам під час війни: які виплати отримують літні люди

Джерело: Пенсійний фонд
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка