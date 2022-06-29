Повістки у Дії: Федоров розповів, чи будуть їх вручати через додаток
Українцям не розсилатимуть повістки у військкомати через додаток Дія.
Фейк російських ЗМІ спростував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
— Такого ніколи не буде, – запевнив міністр.
Федоров закликав не читати пропагандистські ресурси, оскільки такими новинами Кремль намагається розхитати ситуацію в нашій країні.
Він зазначив, що у Дії працює можливість отримати сповіщення про судові справи. Відповідну функцію оповіщень можна включити у додатку.
Нещодавно у Києві поліція разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними клубами Києва і вручили 219 чоловікам призовного віку повістки.
За словами начальника головного управління Нацполіції в Києві Івана Вигівського, правоохоронці завітали до 420 закладів з метою перевірки дотримання обмежень воєнного стану.