Суд наклав арешт на контейнери підприємств-резидентів Росії

Червень, 29 в 21:11

Суд наклав арешт на 94 універсальних контейнери, які належать логістичним підприємствам – резидентам Російської Федерації. На підставі ухваленого документа суду майно передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Прокуратура здійснює кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу і легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 209 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до 12 років з позбавленням займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Зараз дивляться

Також суд наклав арешт корпоративні права трьох товариств на понад 80 млн грн, підконтрольних Росії та Білорусі. Службові особи підприємств забезпечували на території України господарську діяльність у взаємодії з цими державами.

Арештовані корпоративні права передали для управління до АРМА. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.