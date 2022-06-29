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Факти / Україна / Суспільство

Відчули на собі “гостинність” росіян: насильно депортовані маріупольці тікають з РФ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців

Жителі Маріуполя, які були насильно депортовані, масово тікають з Росії.

Про це повідомили у Маріупольській міські раді, посилаючись на росЗМІ. Так, сайти Псковської області пишуть, що 10 маріупольців виїхали з РФ.

– Ще 37 депортованих жителів Донецької та Луганської областей також планують покинути країну агресора. Якщо вже про це почали писати росЗМІ, то значить вже сотні маріупольців покидають територію РФ. В іншому випадку вони б замовчували такі факти, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни насильно вивезли близько 50 тис. людей, яким зараз доводиться використовувати всі можливості, щоб покинути територію країни-агресора.

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– Тож окупанти самі показали брехливість власної пропаганди про маріупольців, які нібито добровільно виїхали до Росії. Насправді вони насильно вивезли близько 50 тис. людей. Тепер маріупольцям доводиться використовувати всі можливості, щоб покинути РФ. Адже вони вже відчули на собі “гостинність” та “допомогу” росіян, – йдеться у повідомленні.

Раніше Ірина Верещук повідомила, що депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, пропускатимуть без документів.

Нагадаємо, що окупація Маріуполя військами РФ спричинила одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване в результаті ворожих обстрілів, близько 22 тис. мирних жителів загинули.

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Фото: Петро Андрющенко

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