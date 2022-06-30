Як отримати Картку криворіжця

Червень, 30 в 18:43

У Кривому Розі діє багатофункціональна електронна Картка криворіжця. Усі жителі міста можу замовити картку та користуватися її перевагами.

Як отримати електронну картку криворіжця та який її функціонал – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке Картка криворіжця

Це електронна картка, яка надає жителям Кривого Рогу можливість користуватися різноманітними додатками. Серед головних:

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ідентифікаційний додаток – унікальний номер картки для ідентифікації користувача;

додаток – унікальний номер картки для ідентифікації користувача; персоналізований – містить персональні дані криворіжця (прізвище, ім’ям, по батькові, соціальний номер тощо);

– містить персональні дані криворіжця (прізвище, ім’ям, по батькові, соціальний номер тощо); транспортний – картка може бути електронним квитком для оплати проїзду у громадському транспорті;

– картка може бути електронним квитком для оплати проїзду у громадському транспорті; медичний додаток – дозволяє купувати ліки зі знижками в мережах аптек-партнерів та забезпечує доступність лікарських препаратів та медичних послуг для криворіжців;

додаток – дозволяє купувати ліки зі знижками в мережах аптек-партнерів та забезпечує доступність лікарських препаратів та медичних послуг для криворіжців; освітній додаток – буде зручний для батьків школярів, адже містить детальну інформацію про придбані учнем товари для школи, проїзд у міському транспорті, час відвідувань закладу, забезпечення харчуванням тощо;

додаток – буде зручний для батьків школярів, адже містить детальну інформацію про придбані учнем товари для школи, проїзд у міському транспорті, час відвідувань закладу, забезпечення харчуванням тощо; торговельний додаток наразі ще розробляється, проте в майбутньому надаватиме містянам доступ до програм лояльності партнерів-учасників проекту Картка криворіжця.

Також за допомогою картки можна голосувати за проєкти розвитку міста, в рамках щорічного конкурсу Громадський бюджет.

З електронною карткою криворіжця можна увійти до особистого кабінету на сайті ЦАП Віза (Центр Дії) та слідкувати за станом заявок на отримання певних послуги.

Картка криворіжця є кількох типів:

загальна – надає можливість безконтактно оплачувати проїзд, містить медичний додаток, знижки та ідентифікацію мешканця;

– надає можливість безконтактно оплачувати проїзд, містить медичний додаток, знижки та ідентифікацію мешканця; навчальна – містить послуги оплати проїзду для школярів та студентів, облік та оплату харчування, ідентифікацію учня та контроль відвідування навчальних закладів;

– містить послуги оплати проїзду для школярів та студентів, облік та оплату харчування, ідентифікацію учня та контроль відвідування навчальних закладів; транспортна – дозволяє безконтактно оплачувати проїзд та інші міські послуги.

За бажанням, до кожної картки можна додавати вище перераховані додатки.

Як отримати Картку криворіжця

Аби її отримати вам необхідно завітати до пункти оформлення – комунальне підприємство Центр електронних послуг у приміщенні Центру адміністративних послуг Віза (Центр Дії) за адресою площа Молодіжна,1.

Районні центри прийому громадян:

Тернівський район – вул. Короленка, 1а;

Довгинцівський район – вул. Дніпровське шосе, 16;

Покровський район – вул. Шурупова, 2.

Замовити картку можна також онлайн:

перейдіть на Портал криворіжця

заповніть анкету лише для зареєстрованих у Кривому Розі осіб;

у Кривому Розі осіб; завантажте своє фото;

натисніть Подати заявку.

Оформлення Картки криворіжця для людей пенсійного віку, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, дітей із багатодітних сімей та інших пільгових категорій здійснюється онлайн за цим посиланням.

Якщо ви не прописані у Кривому Розі, вам необхідно заповнювати заявку тут.

Коли картка буде готова, вам зателефонують та повідомлять про це.

Фото: Портал криворіжця