Кому можна виїхати за кордон, маючи відстрочку від призову – пояснення юриста

Червень, 30 в 9:39

Правники пояснили, чи можуть чоловіки від 18 до 60 років та військовозобов’язані жінки, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, виїжджати за межі України.

Так, порядок виїзду за кордон в умовах воєнного стану регулюється Правилами перетину державного кордону.

У них дійсно прописана норма щодо надання дозволу військовозобов’язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, виїхати за кордон. Але таке послаблення передбачено далеко не для всіх категорій осіб.

Зараз дивляться

Зокрема, студенти українських закладів вищої освіти, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наразі можуть виїхати за межі України лише за наявності інших підстав, наприклад, у разі супроводу близького родича, що має інвалідність; утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Також мають право на відстрочку від призову, але не мають права виїхати за межі України в умовах воєнного стану:

студенти, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО (з числа військовослужбовців, працівників підприємств, установ, організацій, інших осіб, які залучалися до АТО).

Джерело: Юридичний порадник для ВПО