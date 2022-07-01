Червень, 30 в 23:21

Українські захисники звільнили острів Зміїний від російських військ. Деокупація стратегічного пункту значно змінює ситуацію в Чорному морі та значно обмежує дії окупантів.

– Безперечно, головне слово сьогодні – Зміїний. Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув назавжди, а тепер і острів знову вільний, – зазначив глава держави.

За словами президента, острів Зміїний – це стратегічний пункт, деокупація якого значно змінює ситуацію в Чорному морі.

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– Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба, – вважає він.

Зеленський подякував Головному управлінню розвідки, бійцям Альфи, українським артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню Олександрія.