Червень, 30 в 12:10

Більшість ліків у Польщі можна купити лише за рецептом. Без нього ви не купите жодних медикаментів проти хронічних захворювань. Можете вільно придбати лише вітаміни, окремі протизастудні чи знеболювальні засоби та фітопрепарати.

Виписати рецепт мають право сімейний лікар або ж вузький спеціаліст. Також самостійно можуть призначати медикаменти медсестри та акушерки. Вони можуть виписати – антибіотики, заспокійливі та знеболювальні засоби, протиблювотні препарати, бронхолітики, ліки для лікування анемії, вітаміни, зокрема для жінок у період годування груддю. Однак перед тим, як призначити будь-який рецепт, вони мусять оглянути пацієнта.

Утім, згідно з законом, аптеки в Польщі зобов’язані приймати рецепти, видані поза межами Європейського Союзу, але за певних умов. А у випадку загрози здоров’ю пацієнта існує також можливість видачі ліків без рецепту від лікаря.

Зараз дивляться

Марина від війни в Україні втекла до Польщі ще у квітні. Має проблеми зі щитовидкою, то ж мусить щодня приймати гормон тироксин. Той, що привезла з дому закінчився за півтора місяці. Жінка намагалася стати на облік в місцевій поліклініці, але потрібно було зачекати. Тож, за препаратом пішла напряму до аптеки.

– Якщо здоров’я пацієнта знаходиться під загрозою, фармацевт може видати особі з України ліки без рецепту, або ж з рецептом від українського лікаря. Але в такому разі ви сплачуєте повну вартість медикаментів. Вдруге купувала ліки за українським рецептом, який виписав мій лікар,– каже Марина.

Жінка все ж таки радить записатися до місцевого лікаря, аби отримувати рецепт саме від нього. Тоді все точно буде без проблем і значно дешевше. Та робити це слід заздалегідь. Бо черги до лікарів у Польщі довші, ніж в Україні, і час очікування до деяких спеціалістів може бути навіть кілька місяців. Потрапити того ж дня складно навіть до сімейного лікаря чи педіатра.

– Візити до лікарів у Польщі треба планувати заздалегідь. Тому, я б не радила чекати до останнього, коли у вас не залишиться жодної пігулки. Інакше доведеться звертатися до приватної клініки, – наголошує сімейна лікарка Катаржина Виговська.

Лікарка зазначає – перш ніж іти на прийом, бажано мати всю медичну документацію, перекладену польською мовою. За потреби лікар може скерувати на обстеження. Частину обстежень можна зробити в рамках первинної медико-санітарної допомоги частину — в спеціалізованих клініках. Втім, навіть це не гарантує, що лікар випише вам ті самі ліки. У багатьох випадках схеми лікування в Польщі та Україні істотно різняться.

До того ж, з 2020 року рецепт на ліки в Польщі зазвичай виписують в електронній формі. Свій рецепт ви можете отримати на електронну скриньку у форматі PDF-файлу. Рецепт видають на одне найменування медикаменту, але кількість упаковок може бути різною.

Дійсний рецепт зазвичай впродовж 30 днів, однак цей термін може різнитися. Наприклад, термін дії рецепта на антибіотики лише 7 днів, а на імунобіологічні препарати — 120.

Та навіть, якщо є рецепт – 66% вартості ліків доведеться сплатити. Отримати ліки безоплатно можуть лише люди, яким виповнилося 75 років, або вагітні жінки.

Корисна інформація

Для українців у Польщі працює гаряча лінія, на яку можуть звертатися як пацієнти, так і медичні працівники – за телефоном 800 190 590

За вказаним номером українці можуть дізнатися:

де знайти найближчий медичний заклад: клініку сімейного лікаря (лікаря загальної практики), медичну допомогу в нічний час (від 18:00 до 8:00 наступного дня) або лікарню;

де знаходиться найближча аптека;

як українці з онкологічними та гематологічними хворобами можуть продовжити лікування в медзакладах Польщі. З таким запитом звернулися вже понад 300 людей з України;

Дзвінки безкоштовні. Відповіді на запитання можна отримати також через електронну пошту tip@nfz.gov.pl.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці у Польщі. Матеріал відображає позицію авторів та не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.