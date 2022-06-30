Червень, 30 в 16:33

Під завалами торговельного центру у Кременчуку після удару російської ракети виявлено фрагменти ще п’яти тіл.

Відповідну оперативну інформацію у себе на сторінці у facebook оприлюднила Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

– Станом на 15.20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ Амстор, додатково виявлено 5 фрагментів тіл, – йдеться у повідомленні.

Таким чином з початку пошукових робіт виявлено 22 фрагменти тіл, повідомили надзвичайники.

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Нагадаємо, 27 червня російська ракета вдарила в районі торговельного центра у Кременчуці Полтавської області. На момент авіаудару в районі навколо ТЦ перебувало близько 2 тис. людей, повідомляли у МВС.

За останніми даними Офісу генпрокурора України, зниклими безвісти залишаються 36 людей, 18 людей загинули, близько 60 людей постраждали.

Міноборони Росії визнає свою причетність до удару по Кременчуку, але, як і завжди, відхрещується від цілеспрямованої атаки на цивільний об’єкт посеред міста. При цьому російські тези про “непричетність” до удару по ТЦ неодноразово спростовувались. Так, президент Володимир Зеленський опублікував відео, де видно, куди саме летіла протикорабельна російська ракета Х-22.

Зокрема, президент України запросив спецпредставника Генсека ООН у Кременчук для надання незалежної оцінки удару РФ по ТЦ.