Червень, 30 в 20:13

Український безпілотний літальний апарат Валькірія на Донбасі прицільно знищив російський склад боєприпасів. Дрон має високі показники для навантаження на дистанції. Безпілотник може піднімати важкі вантажі на різних маршрутних відстанях:

орієнтовно 10 кг на 20 км;

близько 20 кг на 15 км;

орієнтовно 30 кг на 2 км.

За допомогою спеціальної системи скидання вантажів дрон може точно та прицільно доставити вантаж, зокрема, для знищення ворожих цілей або з іншою метою. До того ж український безпілотник має декілька функціональних шарів, що забезпечують безпеку під час транспортування.

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Оператор у будь-який момент може змінити маршрут після запуску дрона, а якщо сталося так, що він опинився поза зоною мережі, тоді система БПЛА забезпечить виконання всіх запрограмованих процесів автоматично.

Крім того, Валькірія оснащена потужною акумуляторною системою, яку легко обслуговувати під час будь-яких погодних умов. Якщо не вистачає часу для достатнього рівня заряду дрона, тоді можна всього лиш замінити використані акумуляторні батареї на заряджені. І безпілотник буде швидко готовим для доставлення вантажів на новому маршруті.