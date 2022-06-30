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Факти / Україна / Суспільство

Тіло 21-річної дівчини знайшли під завалами зруйнованого будинку у Миколаєві

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Тіло 21-річної дівчини знайшли під завалами зруйнованого будинку у Миколаєві
Фото: ДСНС

Після удару російської ракети по житловій п’ятиповерхівці у Миколаєві під завалами будинку було виявлено тіло ще однієї загиблої.

Відповідну оперативну інформацію оприлюднила Держслужба надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своїй сторінці в Facebook.

– Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п’ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на зараз вже семеро загиблих та шестеро постраждалих.

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Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що загинула 21-річна дівчина.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Зранку 29 червня окупаційні війська РФ завдали 10 ракетних ударів по Миколаєву, в результаті чого одна з ракет поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок у спальному районі міста.

Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже 127-му добу.

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Джерела: ДСНС, Сєнкевич Online

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