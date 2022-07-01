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Україна отримала €446,8 млн кредиту від Світового банку: на що підуть гроші

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна отримала €446,8 млн кредиту від Світового банку: на що підуть гроші
Фото: Dreamstime

У рамках проєкту Світового банку Україна отримала кредит від Великої Британії на суму понад €424 млн. Ці гроші скерують на фінансування для працівників державних органів і бюджетних установ освітньої сфери, повідомляє Міністерство фінансів України.

За даними відомства, кредит отриманий у рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні як на національному, так і регіональному рівнях.

Загальна сума виділених коштів становить €446,8 млн. Гарантія Великої Британії становить близько €424,6 млн. У Міністерстві фінансів зазначили, що в умовах війни в Україні важливо зберегти потенціал, дієвість та стійкість державного управління.

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Джерело: Мінфін
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