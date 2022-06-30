Український безпілотник Валькірія на Донбасі знищив російський склад боєприпасів
Український безпілотний літальний апарат Валькірія на Донбасі знищив російський склад боєприпасів. Наші захисники відслідкували ворожий склад та за допомогою дрона успішно його ліквідували, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Північ.
– Славетна українська Валькірія знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до Урагану та знищили його! Слава Україні! Вірте у своїх воїнів! Разом до перемоги, – наголосили в ОТУ Північ.
Дрон має можливість підіймати великі вантажі на різних маршрутних відстанях:
- 10 кг на 20 км;
- 20 кг на 15 км;
- 30 кг на 2 км.
У безпілотнику використовують спеціальну систему скидання, внаслідок чого забезпечується точність доставлення вантажу. Взаємодія оператора з квадрокоптером має багатошарову систему безпеки.
Людина, яка управляє дроном, може змінювати маршрут у будь-який час після запуску. Якщо ж безпілотник опинився поза зоною мережі, тоді він виконає всі запрограмовані процеси в автоматичному режимі.