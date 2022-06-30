Червень, 30 в 19:35

Український безпілотний літальний апарат Валькірія на Донбасі знищив російський склад боєприпасів. Наші захисники відслідкували ворожий склад та за допомогою дрона успішно його ліквідували, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Північ.

– Славетна українська Валькірія знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до Урагану та знищили його! Слава Україні! Вірте у своїх воїнів! Разом до перемоги, – наголосили в ОТУ Північ.

Дрон має можливість підіймати великі вантажі на різних маршрутних відстанях:

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10 кг на 20 км;

20 кг на 15 км;

30 кг на 2 км.

У безпілотнику використовують спеціальну систему скидання, внаслідок чого забезпечується точність доставлення вантажу. Взаємодія оператора з квадрокоптером має багатошарову систему безпеки.

Людина, яка управляє дроном, може змінювати маршрут у будь-який час після запуску. Якщо ж безпілотник опинився поза зоною мережі, тоді він виконає всі запрограмовані процеси в автоматичному режимі.