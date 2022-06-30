Червень, 30 в 18:42

В Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, у липні продовжать отримувати державну допомогу.

Чи відбулися зміни для ВПО та хто зможе отримати грошову допомогу у липні 2022 року – дізнавалися Факти ICTV.

Яка допомога передбачена ВПО

Ще у березні 2022 року Міністерство економіки повідомило, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави.

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Грошові виплати передбачають:

2 тис. грн для осіб старше 18 років;

для осіб старше 18 років; 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Ці виплати здійснюють щомісячно. Отримують їх особи, які мають офіційний статус ВПО.

Які зміни чекають з 1 липня

За березень та квітень 2022 року виплати мали отримати усі внутрішньо переміщені українці. Проте з травня правила змінились, було обмежено категорії ВПО, які отримуватимуть виплати. Ці зміни продовжать діяти і у липні.

Нових змін для ВПО з 1 липня чекати не варто.

Ще у травні було визначено конкретний перелік громад та категорії осіб, які продовжують отримувати допомогу. Отож, у липні отримати 2-3 тис. грн зможуть:

Громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

Внутрішньо переміщені особи, які мають зруйноване чи пошкоджене житло.

До речі, внутрішньо переміщені особи, які повернулися додому (і в кого не пошкоджене житло), виплати не отримуватимуть.

Мешканці яких громад отримають допомогу

У червні Мінреінтеграції оновило перелік громад, мешканці яких зі статусом ВПО зможуть отримувати відповідні соціальні виплати.

До оновленого переліку входять громади у восьми областях:

Дніпропетровська – 7 громад; Донецька – 66 громад; Запорізька – 51 громада; Луганська – 37 громад; Миколаївська – 23 громади; Харківська – 51 громада; Херсонська – 49 громад; Сумська – 15 громад.

Тому всі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають щомісячну грошову допомогу від держави на проживання.

Коли чекати нарахувань

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Мінсоцполітики займається формуванням та опрацюванням реєстрів, а потім надсилає державні виплати по банках.

Банки відповідно перераховують своїм клієнтам ВПО.