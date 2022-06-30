Червень, 30 в 20:46

Кожен житель Харкова має можливість отримати Картку харків’янина.

Картка є іменною і замінює собою E-ticket, надає можливість безкоштовно відвідати Харківський зоопарк, а також робити покупки та користуватися послугами учасників проєкту за спеціальною ціною.

Як отримати картку харків’янина – читайте в нашому матеріалі.

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Що таке Картка харків’янина

Як зазначається на Порталі харків’янина, картка – це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні.

Харків’яни можуть отримати різні картки, усе залежить від вашого статусу.

Звичайна картка – для жителів Харкова. Дозволяє безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк, також діє спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території.

Картка надає:

привілеї на АЗС міста Харкова;

отримання інших переваг – доставка квітів, їжі тощо;

знижки у закладах відпочинку, краси, дозвілля, спортивних клубах та супермаркетах.

Комунальна картка призначена для працівників комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виконавчих органів.

Ця картка передбачає такі ж переваги, як і звичайна.

Пільгова картка – надається пільговикам. Вона дозволяє відвідувати за спеціальною ціною:

освітні заходи (курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);

медичні заклади (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматології);

продуктові супермаркети та точки продажу їжі;

спортивні клуби, танці, йога тощо.

Шкільна картка дозволяє користуватися учнівськими умовами за принципом роботи E-ticket, відвідувати спортивні клуби, танці, йогу, прокат велосипедів та/або самокатів тощо за спеціальною соціальною ціною.

Також дозволяє отримувати інші переваги – доставка квітів, їжі тощо та безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк.

Студентська картка призначена для студентів. Серед переваг:

E-ticket (з 1 вересня по 30 червня до 30 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у трамваї та тролейбусі, до 60 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у метрополітені;

безкоштовне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території);

отримання інших переваг.

Як отримати Картку харків’янина

Щоб її отримати, необхідно заповнити відповідну анкету. Існує два її види: електронна та паперова анкета-заява.

Щоб написати та подати паперову заяву, необхідно звернутися:

до одного з управлінь соціального захисту населення;

у ЦНАП;

до Адміністрації районів Харківської міської ради;

виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій – місця подачі анкет-заяв для своїх співробітників ;

; до установи загальної середньої освіти міста – місця подачі анкет-заяв для отримання учнівських квитків.

При поданні анкети в паперовому вигляді необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує факт реєстрації місця проживання у Харкові.

Для того, щоб отримати Картку харків’янина, не буде потрібно попередньої реєстрації. Достатньо прийти у зручний вам центр надання послуг, вибрати послугу в терміналі, отримати талон та у порядку черги пройти до адміністратора.

Про готовність картки повідомлять телефоном.

Щоб заповнити електронну заяву, необхідно: