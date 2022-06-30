Як отримати картку харків‘янина – інструкція
Кожен житель Харкова має можливість отримати Картку харків’янина.
Картка є іменною і замінює собою E-ticket, надає можливість безкоштовно відвідати Харківський зоопарк, а також робити покупки та користуватися послугами учасників проєкту за спеціальною ціною.
Як отримати картку харків’янина – читайте в нашому матеріалі.
Що таке Картка харків’янина
Як зазначається на Порталі харків’янина, картка – це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні.
Харків’яни можуть отримати різні картки, усе залежить від вашого статусу.
Звичайна картка – для жителів Харкова. Дозволяє безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк, також діє спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території.
Картка надає:
- привілеї на АЗС міста Харкова;
- отримання інших переваг – доставка квітів, їжі тощо;
- знижки у закладах відпочинку, краси, дозвілля, спортивних клубах та супермаркетах.
Комунальна картка призначена для працівників комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виконавчих органів.
Ця картка передбачає такі ж переваги, як і звичайна.
Пільгова картка – надається пільговикам. Вона дозволяє відвідувати за спеціальною ціною:
- освітні заходи (курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);
- медичні заклади (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматології);
- продуктові супермаркети та точки продажу їжі;
- спортивні клуби, танці, йога тощо.
Шкільна картка дозволяє користуватися учнівськими умовами за принципом роботи E-ticket, відвідувати спортивні клуби, танці, йогу, прокат велосипедів та/або самокатів тощо за спеціальною соціальною ціною.
Також дозволяє отримувати інші переваги – доставка квітів, їжі тощо та безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк.
Студентська картка призначена для студентів. Серед переваг:
- E-ticket (з 1 вересня по 30 червня до 30 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у трамваї та тролейбусі, до 60 поїздок на місяць (50% вартості проїзду) у метрополітені;
- безкоштовне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території);
- отримання інших переваг.
Як отримати Картку харків’янина
Щоб її отримати, необхідно заповнити відповідну анкету. Існує два її види: електронна та паперова анкета-заява.
Щоб написати та подати паперову заяву, необхідно звернутися:
- до одного з управлінь соціального захисту населення;
- у ЦНАП;
- до Адміністрації районів Харківської міської ради;
- виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій – місця подачі анкет-заяв для своїх співробітників;
- до установи загальної середньої освіти міста – місця подачі анкет-заяв для отримання учнівських квитків.
При поданні анкети в паперовому вигляді необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує факт реєстрації місця проживання у Харкові.
Для того, щоб отримати Картку харків’янина, не буде потрібно попередньої реєстрації. Достатньо прийти у зручний вам центр надання послуг, вибрати послугу в терміналі, отримати талон та у порядку черги пройти до адміністратора.
Про готовність картки повідомлять телефоном.
Щоб заповнити електронну заяву, необхідно:
- перейдіть на Портал електронних сервісів;
- авторизуйтеся за допомогою BankID або IDGOV. Можете скористатися мобільним додатком Мій Харків або вебверсією Порталу електронних сервісів Харкова;
- серед переліку послуг знайдіть Анкета-заява на отримання Карти харків’янина;
- вкажіть особисті та паспортні дані – ПІБ, номер телефону, електронну пошту, бажаний канал комунікації, адресу проживання та реєстрації;
- також зазначте мету, з якою оформлюєте Картку, та спосіб її отримання.