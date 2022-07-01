Липень, 01 в 12:48

Абсолютна більшість українців не згодні віддавати території в обмін на припинення повномасштабної війни в Україні.

Про це свідчать результати опитування Національного демократичного інституту (НДІ), оприлюднені на сайті КМІС (Київського міжнародного інституту соціології).

Так, 89% українців переконані, що єдиним прийнятним сценарієм завершення розв’язаної РФ війни є повернення всіх українських територій, включно з окупованими Кримом і Донбасом. Віддавати землі як “ціну за мир” громадяни України не готові.

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– Українці демонстративно не зацікавлені віддавати землю за мир. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим (89%), – наголошується в результатах дослідження.

Примітно, що цей сценарій підтримує більшість українців у всіх вікових групах (як чоловіки, так і жінки).

Водночас 66% респондентів назвали неприйнятним варіант завершення війни, за якого Україна б повернула територію, підконтрольну їй до 2022 року, без Криму та окупованого Донбасу.

Ще більше українців – 81% вважають неприйнятним варіант встановлення миру, за якого Україна претендує лише на території, які підконтрольні їй зараз.

Загальнонаціональне телефонне опитування проводилося 2-11 травня 2022 року. Дослідження розробив та провів Національний демократичний інститут, а польові роботи виконав КМІС за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI). Загалом було опитано 2 500 респондентів.

Результати дослідження репрезентативні лише для дорослого населення, яке проживає зараз в Україні та користується мобільними телефонами. На тимчасово окупованих територіях опитування не проводилося. Середня похибка вибірки не перевищує +/- 3%. Дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, МЗС Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Інфографіка: КМІС