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Київ буде готовий розпочати офлайн-навчання у школах з 1 вересня – КМДА

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Київ буде готовий розпочати офлайн-навчання у школах з 1 вересня – КМДА
Фото: Depositphotos

Школи Києва продовжують готуватися до нового навчального року. У місті будуть готові розпочати його стандартно – 1 вересня у режимі офлайн.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян. Вона наголосила, що найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Тому саме ця тема стала основною в підготовці шкіл.

– Передусім прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного.

Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги, – пояснила вона.

Олена Фіданян додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змоги повернутись до Києва, навчатимуться з 1 вересня дистанційно.

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Наразі підготовка до відкриття з вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

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Джерело: КМДА
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