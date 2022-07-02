Липень, 01 в 22:01

Очільник МВС України Денис Монастирський розповів про готовність українських закладів освіти до початку наступного навчального року. А також безпеку перебування під час повітряних загроз та протокол дій у разі сигналу.

Про це він розповів 1 липня в ефірі телемарафону Єдині новини.

— У більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Наразі спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень, — сказав очільник МВС.

Він зазначив, що головною вимогою є наявність захисної споруди у кількох метрах від школи, де можна перебувати під час тривоги.

Зараз дивляться

— Для більшості батьків аргументом є те, що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта, —наголосив Монастирський.

Раніше заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що освітній процес у школах з 1 вересня відновиться у режимі офлайн.

Він розповів, що багато шкіл переповнені, тому відомство наполягає, щоб освітній процес був організований таким чином, щоб кількість місць у бомбосховищах відповідала кількості учасників освітнього процесу. Також він додав, що важливо, щоб батьки бачили місця, де перебуватимуть під час повітряних тревог їх діти.