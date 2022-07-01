Липень, 01 в 18:37

Перерахування оплати за надані комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі установ або сплата готівкою не зараховується як сплата українськими банками.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор зазначає, що у ЗМІ все частіше з’являються повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях механізму оплати за спожиту електрику, газ, постачання води тощо.

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До того ж у населення збирають готівку для начебто оплати за надані послуги, або перераховують кошти на рахунки місцевих банків, які не мають ліцензій НБУ.

НКРЕКП попереджає споживачів, що сплата за комунальні послуги таким чином не зараховується як оплата.

Сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб, наголошує регулятор.