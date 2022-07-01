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Факти / Україна / Суспільство

У НКРЕКП розповіли, чи зарахується оплата за комуналку на окупованих територіях

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У НКРЕКП розповіли, чи зарахується оплата за комуналку на окупованих територіях
Фото: Depositphotos

Перерахування оплати за надані комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі установ або сплата готівкою не зараховується як сплата українськими банками.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор зазначає, що у ЗМІ все частіше з’являються повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях механізму оплати за спожиту електрику, газ, постачання води тощо.

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До того ж у населення збирають готівку для начебто оплати за надані послуги, або перераховують кошти на рахунки місцевих банків, які не мають ліцензій НБУ.

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НКРЕКП попереджає споживачів, що сплата за комунальні послуги таким чином не зараховується як оплата.

Сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб, наголошує регулятор.

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