ЄС пропонують дозволити переміщеним українцям платити податки в Україні

Липень, 01 в 15:19

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пропонує депутатам Європарламенту дозволити українцям та українським бізнесам, переміщеним до Європейського Союзу, сплачувати податки в Україні. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У відомстві зазначили, що під час візиту до Брюсселя Лазебна обговорила з головою комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Пислару можливості на рівні законодавства ЄС передбачити збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

— Йшлося про те, щоб податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податки з діяльності ФОП вони могли продовжити сплачувати до бюджету України згідно з українським законодавством, якщо основним центром їхньої ділової активності залишається Україна, навіть після спливу 180 днів перебування у країнах ЄС, – повідомляє пресслужба міністерства.

Пислару зазначив, що оподаткування здебільшого регулюються законодавством країн-членів ЄС, але ці питання можна вирішити на рівні Євросоюзу.

Зараз дивляться

Він визнав, що озвучені пропозиції мають сенс та запевнив, що розпочне відповідні дискусії в Європарламенті та Єврокомісії з колегами, дотичними до вирішення таких питань.

Лазебна також звернула увагу на необхідність зберігати соціальні гарантії, що надаються країнами-членами ЄС переміщеним українцям у межах тимчасового захисту, зокрема, якщо люди на якийсь час повертаються до України для вирішення особистих справ.

Фото: Мінсоцполітики