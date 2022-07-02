Липень, 02 в 20:04

Надзвичайники завершили розбір завалів на Одещині, де російські ракети вдарили по дев’ятиповерховому житловому будинку та будівлі бази відпочинку.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України.

– Станом на 18.30, у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району розбирання завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку завершено, – повідомили у МВС.

Таким чином, після ракетних ударів в ніч на 1 липня загинуло 20 осіб (16 осіб у житловому будинку та 4 особи на базі відпочинку, з них 1 дитина). Крім того, внаслідок ударів постраждали 38 осіб (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку).

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До лікарень було шпиталізовано 38 осіб.

У МВС зазначили, що в результаті рятувальних робіт вдалось врятувати вісім осіб з них три дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

На місці події працювали психологи ДСНС.

Нагадаємо, через загибель людей внаслідок нічного ворожого ракетного удару 2 липня 2022 року в Одеській області оголошено днем жалоби.