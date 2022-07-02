Липень, 02 в 16:12

У Вінницькій області викрили прикордонника, який вимагав $10 тис. у чоловіка призовного віку за безперешкодний перетин кордону. Його затримали під час одержання частини грошей за “послугу”.

За даними Офісу генерального прокурора, прикордонник хотів отримати за “допомогу” гроші від громадянина України. Проте його затримали правоохоронці під час одержання $5 тис.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди (за ч. 3 ст. 368 чинного Кримінального кодексу України).

Зараз дивляться

Зараз прикордоннику хочуть оголосити про підозру, щоб згодом суд обрав йому запобіжний захід. Військовому Могилів-Подільського прикордонного загону ДПС може загрожувати до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.