Руським духом більше і не пахне! ЗСУ знищили залишки техніки РФ на Зміїному

Липень, 02 в 16:50

Збройні сили України знищили залишки російської техніки на острові Зміїний з допомогою БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там русскім духом не пахне, – заявив Залужний, який також опублікував відео операції.

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Ситуація на острові Зміїний

30 червня російські військові змушені були залишити тимчасово окупований острів Зміїний. Цьому сприяла успішна військова операція українських захисників. Росіяни підтвердили свій відхід з острова, назвавши його жестом доброї волі. В результаті в мережі у багатьох це викликало приступ сміху.

1 червня ЗС РФ скинули туди фосфорні бомби. Найімовірніше, вони хотіли знищити залишки своєї техніки. Проте їм і це не вдалося повною мірою.