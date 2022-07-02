У Львові підготували план оборони через загрозу нападу Білорусі

Липень, 02 в 14:58

Ситуація на кордоні з Білоруссю може бути непередбачуваною, тому в Україні готують план оборони у разі повторного нападу. Зокрема, у Львові планують створити штаб оборони, провести додаткові навчання для членів територіальної оборони, сформувати резервні добровольчі батальйони з працівників міської ради та комунальних підприємств, зробити стратегічний резерв їжі у разі блокування шляхів постачання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий за підсумками оперативної наради за участі військового та цивільного керівництва.

– Проговорили план оборони, сили та засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тому наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення. Україна переможе. Наступ на Львів буде останнім рішенням у житті цих потвор. Просто знайте це, – зазначив мер Львова.

За словами Садового, місцевим жителям потрібно готуватися до холодної зими, а у квартирах чи будинках варто забезпечити можливість обігріву приміщення без газу.

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Садовий наголосив, що Львів перебуває у безпеці, а ворог не має достатньо інформації для здійснення чергових провокацій або нападу на місто. Мер Львова переконаний, що Україна переможе у війні, яку розпочала проти неї Росія.