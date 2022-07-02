Липень, 02 в 16:35

В Україні спростили процедуру встановлення фактів народження та смерті під час повномасштабної війни. Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада.

Йдеться про документ № 7310, який оновлює правила реєстрації народження або смерті в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Як зазначається в пояснювальній записці, на тимчасово захоплених РФ територіях відбуваються численні випадки вбивств мирного населення та масових поховань. Усі ці злочини неможливо зараз належним чином задокументувати.

Зараз дивляться

Крім того, на окупованих чи заблокованих територіях України народжуються діти, яких в умовах війни неможливо зареєструвати. Саме тому нардепи вирішили запровадити спрощену процедуру.

Нардепи внесли відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу України. Згідно із законопроєктом:

• Для реєстрації факту народження або смерті на територіях, де через бої лікарні та РАЦСи не можуть видати документи, родичі можуть звернутися до будь-якого суду України.

• До суду можна подавати будь-які документи та свідчення, які можуть підтвердити факт народження чи смерті.

• Такі заяви розглядатимуть невідкладно і безкоштовно (заявників звільнили від сплати судового збору).

• Судові рішення надсилатимуть у РАЦС, де заявники зможуть отримати свідоцтва.

Як зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, цей законопроєкт, серед іншого, вирішить проблеми внутрішніх переселенців.

– Рада ухвалила закон № 7310, спрямований на спрощення та пришвидшення видавання ВПО свідоцтв про народження та смерть, – наголосила вона.

Крім того, за словами Верещук, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує облік ВПО та отримання ними виплат. Тепер ВПО зможуть стати на облік та отримувати соціальні послуги/виплати навіть у разі втрати паспорта.

Для цього можна буде використати документи із застосунку Дія або ж довідку про те, що людина звернулася до Державної міграційної служби, щоб оформити паспорт.

Джерело: Мінреінтеграції, Ірина Верещук