Звільненим з полону українцям відновлять виплати: хто може отримати кошти та скільки

Липень, 02 в 21:12

Звільненим з полону україцям відновлять виплати. Крім цього, кошти зможуть отримати й ті, хто зараз перебуває у неволі.

Про це повідомили у Мінреінтеграції України. У відомстві планують відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням.

Допомогу зможуть отримати:

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Українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

Родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території РФ з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.

Українці, щодо яких уряд ухвалить позитивне рішення, зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тис. грн.

Зазначимо, що в Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, у липні продовжать отримувати державну допомогу.

Чи відбулися зміни для ВПО та хто зможе отримати грошову допомогу у липні 2022 року – читайте на Фактах ICTV.