Де знайти роботу в Україні: у яких сферах можна отримувати 10-15 тис. грн

Липень, 03 в 12:13

Кількість вакансій, яка сьогодні є офіційно на ринку, коливається між 24-30 тис. місць. Водночас кандидатів, які шукають роботу, значно більше.

Найбільше людей, за даними Державного центру зайнятості, шукають її у сферах гуртової та роздрібної торгівлі, обслуговування та ремонту устаткування й машин, переробної промисловості, секторі сільського господарства і всього, що стосується харчування та фармакології.

Без спеціальної освіти центр зайнятості нарахував близько 2,5 тис. вакансій.

Зараз дивляться

– Це найпростіші професії – підсобні робітники, робітники в сільському господарстві, помічники під час проведення ремонтних робіт. Це так звані сірі комірці. Водій – це не найпростіша професія, бо потребує категорії. Просто сісти за кермо – це варіант. Але так, на водіїв є попит. Тільки у Києві є пропозиції від 17 до 30 тис. грн. Це водії переважно вантажних автомобілів, перевезення, логістика, доставлення вантажів, гуманітарної допомоги. Для токарів у Києві є вакансії на зарплату 17-20 тис., електромонтерів – від 15 до 20 тис. грн. Є вакансії в столиці для лікарів – від 16 до 27 тис. грн залежно від категорії, – розповіла заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, популярні такі вакансії, як менеджери з продажу, адміністратори, бухгалтери, водії, кухарі.

– Бізнес потребує насамперед тих, хто вміє продавати, тобто приносити кошти, і тих, хто вміє організовувати (керівники, адміністратори). Це два такі напрями, які важливі для відновлення бізнесу: малого, середнього, великого, – говорить піар-директор порталу Work.ua Максим Пилипенко.

Якщо шукати роботу на зарплату в 10-15 тис. грн, то найпопулярніші посади в Україні – це продавець-консультант, адміністратор, кухар, бухгалтер, офіс-менеджер, касир, а також бариста, швачка, комірник, вантажник, майстер манікюру, оператор call-центру, офіціант.

Найбільше персоналу шукає продуктовий ритейл на посади продавців-консультантів, продавців-касирів, менеджерів залу, адміністраторів торгового залу, підтверджують колеги з ринку з grc.ua.

– Сьогодні багато шукають продавців. На таку посаду влаштуватися досить легко, але не настільки багато охочих отримати цю роботу. Тому що там є зміни, робота складна. У них зарплати невисокі – від 10 тис. грн. Трохи вища в адміністраторів торгового залу. Проте все одно ця заробітна плата нижча від середньої в Україні загалом. І до війни, і тепер продавці, працівники у сфері робітничих професій, будівельники, сільське господарство входили в десятку затребуваних посад, – зазначає керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua Руслана Березівська.

Вона додає, що на зарплату в 10-15 тис. є також вакансії для охоронців. Їх не так багато загалом по ринку, тому що вони першими підпадали під скорочення і під час пандемії, і тепер, але вони є.

Є ще, як варіант підробітку, вакансії таємних покупців. Їх досить багато. Але доволі важко дотриматися всіх вимог, щоб отримати цю зарплату. Ти ідеш у кафе, в магазин чи заправку, вивчаєш всі стандарти якості, які маєш перевірити. У тебе є сценарій, якого потрібно дотримуватися. Ти маєш зробити і додати фото чека, аудіозапис якісний, заповнити анкету.

– Гроші надходять не відразу, а лише приблизно через два місяці, поки компанія, яка проводила перевірку, і компанія, яку перевіряли, розрахуються. І щоб мати мінімальний заробіток, треба робити по кілька закупок кожного дня. Тобто це досить складно. Але якщо є потреба в грошах і немає іншої можливості, то є такий варіант, – наголошує аналітикиня.

Одне з останніх досліджень grc.ua показало, що українці, які працювали в офісах і опинилися без роботи, готові працювати руками.

– Саме офісні працівники насамперед страждають від криз на ринку праці, втрачають роботу, підпадають під скорочення. І от дослідження показало, що українці готові задля підробітку або зміни професії працювати руками. Ми працьовита нація. Жінки вміють шити, вишивати, готувати, пекти торти, робити манікюр. Чоловіки можуть працювати з електроприладами, сантехнікою. І в робітничих професіях, де ці навички можуть бути затребувані, зарплати досить маленькі – від 10-15 тис. грн. Робота важка, а зарплати невеличкі. Але загалом українці готові змінювати білий комірець на синій, – додає Березівська.

Сьогодні багатьом людям важлива можливість працювати дистанційно, адже чимало українців переїхали в інші регіони чи за кордон.

Тож зарплату в розмірі 10-15 тис., влаштовуючись та виконуючи роботу дистанційно, можна отримати на таких посадах, як журналіст, SMM-менеджер, викладач англійської чи німецької мов, автор студентських робіт, оператор call-центру, контент-менеджер, автор, менеджер з туризму.

– Приблизно 15% із усіх вакансій – це дистанційна робота. Для прикладу, в цей же період минулого року було 5% вакансій дистанційної роботи. Хоча тоді і вакансій було 100 тис., а сьогодні 30 тис. Але все одно ми бачимо, що частка дистанційної роботи збільшилася, – каже Максим Пилипенко.

Загалом ринок праці переживає глибоку кризу: сьогодні роботодавець диктує умови, обирає працівника, а не навпаки.