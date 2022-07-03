Липень, 03 в 12:31

Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося з 1 липня, до кінця 2022 року планується ще двічі – у жовтні та грудні.

Які перерахунки пенсій передбачено до кінця 2022

З 1 жовтня відбудеться перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати з 6 500 грн до 6 700 грн:

Зокрема зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб 65 + , які мають страховий стаж: чоловіки мінімум 35 років, а жінки – 30 років. Мінімальна виплата становитиме 2 680 грн.

, які мають страховий стаж: чоловіки мінімум 35 років, а жінки – 30 років. А пенсіонери від 70 до 75 років з цієї дати отримутимуть щомісячну компенсацію у розмірі 300 грн (в межах пенсійної виплати 10 340,35 грн). Якщо особа досягне 70-річчя після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення цього віку.

(в межах пенсійної виплати 10 340,35 грн). Якщо особа досягне 70-річчя після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення цього віку. Крім того, для українців 70+ зі стажем 35 років для чоловіків та 30 – для жінок мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн. Якщо страховий стаж менше, пенсійні виплати визначаються пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.

Наступне підвищення пенсій відбудеться з 1 грудня через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 093 грн:

Зараз дивляться

Для українців до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2 500 грн .

. Якщо стаж менше 35 та 30 років, мінімальна пенсія встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2 500 грн.

З 1 липня мінімальна пенсія зросла з 1 934 грн до 2 027 грн через збільшення прожиткового мінімуму.

Водночас мінімальна пенсія шахтарів зросла на 279 гривень і становить тепер 6 081 грн.

Джерело: ПФУ